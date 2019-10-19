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قبل انطلاق أسبوع الجامعات الأفريقية..

نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة أسوان.. صور

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:31 م
نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة أسوان.. صور جانب من الجولة التفقدية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد صبحى حسنين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، اليوم السبت، المنشآت الجديدة التى سيتم افتتاحها غداً بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تنظمه جامعة أسوان، اعتبارا من اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سوف يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والعلمية التى سوف تقام طوال أيام المهرجان، ويتم تنظيمها على مجمع ملاعب الجامعة الجديد وعلى المسرح المغطى والمكشوف.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، بأنه تم تطوير مدخل الجامعة أيضا ليبدو فى أبهى صوره أمام المشاركين من مختلف الدول الأفريقية، علاوة على وضع أعلام الدول المشاركة فى مدخل الجامعة للترحيب بجميع المشاركين من أشقائنا الأفارقة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صبحى حسنين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، إن المكسب الحقيقى لجامعة أسوان من إقامة هذا الأسبوع هو الطفرة الكبيرة التى تحدث فى البنية الأساسية، لأن المناسبات المختلفة تقام لفترة معينة وتنتهى، ولكن تبقى البنية الأساسية لكى تستفيد منها أبناء جامعة أسوان مستقبلا، هذا بالإضافة إلى المكاسب الأخرى التى ستعود على الجامعة وطلابها مثل تعارفهم على أشقاءهم الأفارقة المشاركين فى هذا الأسبوع.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات بالجهود التى تبذل فى جامعة أسوان بقيادة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الذى يقام لأول مرة فى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى وبوابة مصر على قارتنا السمراء.

وأشار إلى أن الاتحاد الرياضى للجامعات يشارك بفاعلية فى الإشراف على الشق الرياضى والعروض الرياضية خلال هذا الأسبوع، علاوة على الترويج الإعلامى وتسليط الضوء على كافة الأنشطة الرياضية المقامة بالأسبوع فى كافة المواقع الالكترونية التابعة لهذا للاتحاد الرياضى للجامعات.

نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات خلال زيارته لأسوان (1)
نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات خلال زيارته لأسوان 

 

نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات خلال زيارته لأسوان (2)
نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات خلال زيارته لأسوان

اسبوع شباب الجامعات

جامعة اسوان

رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات

اسوان

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