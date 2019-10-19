موجز المحافظات.. محامى راجح يعلن عدم حضور المحاكمة والانسحاب من القضية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

راجح قاتل.. محامى المتهم يعلن عدم حضور المحاكمة والانسحاب من القضية





صور.. الآثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية





تعرف على قيمة تذكرة دخول معبد أبوسمبل خلال تعامد الشمس





تأجيل جلسة الاستئناف فى قضية الطفلة أمانى لـ25 نوفمبر المقبل





تجديد حبس المتهمة بقتل ابن تلبانة وشقيقه وإخلاء سبيل 21 متهما بحريق منزلها





فيديو وصور.. وصول أول سفينة سياحية من قبرص بعد توقف 10 سنوات.. محافظ الإسكندرية: خط طيران مباشر من قبرص 2020 .. وعمدة بافوس يؤكد: يوم تاريخى ..وميناء الإسكندرية يعلن توفير كافة التسهيلات للأفواج السياحية





كيف روجت السوشيال ميديا أكذوبة حبس طالبة كفر الشيخ بمدرستها؟.. هيام: نسيت كتابا بالفصل فعدت لآخذه فوجدتهم أغلقوا الباب.. والدها: ابنتى بخير ولا صحة لما تردد عن كنسها الفصل.. والمحافظ:سنقدم اعتذارا رسميا للطالبة





تجديد حبس وكيل "تعليم الوادى الجديد" وآخر 15 يوما لتقاضيهما رشوة





محافظ الدقهلية يحيل 96 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية للتحقيق





صور.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلوانى يونانى بالإسكندرية





توفير 15398 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمراكز البحيرة