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موجز المحافظات.. محامى راجح يعلن عدم حضور المحاكمة والانسحاب من القضية

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:52 م
موجز المحافظات.. محامى راجح يعلن عدم حضور المحاكمة والانسحاب من القضية المتهم - أرشيفية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

راجح قاتل.. محامى المتهم يعلن عدم حضور المحاكمة والانسحاب من القضية

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صور.. الآثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

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تعرف على قيمة تذكرة دخول معبد أبوسمبل خلال تعامد الشمس

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تأجيل جلسة الاستئناف فى قضية الطفلة أمانى لـ25 نوفمبر المقبل

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تجديد حبس المتهمة بقتل ابن تلبانة وشقيقه وإخلاء سبيل 21 متهما بحريق منزلها

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فيديو وصور.. وصول أول سفينة سياحية من قبرص بعد توقف 10 سنوات.. محافظ الإسكندرية: خط طيران مباشر من قبرص 2020 .. وعمدة بافوس يؤكد: يوم تاريخى ..وميناء الإسكندرية يعلن توفير كافة التسهيلات للأفواج السياحية

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كيف روجت السوشيال ميديا أكذوبة حبس طالبة كفر الشيخ بمدرستها؟.. هيام: نسيت كتابا بالفصل فعدت لآخذه فوجدتهم أغلقوا الباب.. والدها: ابنتى بخير ولا صحة لما تردد عن كنسها الفصل.. والمحافظ:سنقدم اعتذارا رسميا للطالبة

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تجديد حبس وكيل "تعليم الوادى الجديد" وآخر 15 يوما لتقاضيهما رشوة

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محافظ الدقهلية يحيل 96 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية للتحقيق

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صور.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلوانى يونانى بالإسكندرية

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توفير 15398 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمراكز البحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

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