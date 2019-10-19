سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

منافس ترامب الجمهورى فى انتخابات 2016 يؤيد إجراءات عزل الرئيس الأمريكى

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:55 م
منافس ترامب الجمهورى فى انتخابات 2016 يؤيد إجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن جون كاسيك، الجمهورى البارز حاكم ولاية أوهايو السابق والذى نافس ترامب على ترشيح الحزب فى انتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ،2016 قد أعلن تأييده لإجراءات مساءلة الرئيس الأمريكى.

 

 وقال كاسيك فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" إن القشة الأخيرة له كانت اعتراف القائم بأعمال كبير موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى يوم الخميس بأن قرار ترامب بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا كان مرتبطا بطلبه أن تحقق كييف فى اختراق البريد الإلكترونى للحزب الديمقراطى فى عام 2016 وبحملة الانتخابات الرئاسية فى هذا العام. وقد زعم مولفانى لاحقا أن تصريحاته أسىء تفسيرها.

 

 وقال كاسيك إن الـ 24 ساعة الأخيرة قد أجبرته على مراجعة الأمر كله.

 

 وبجرى الكونجرس تحقيقا لعزل ترامب أثاره شكوى أحد المسئولين فى الاستخبارات من أن ترامب ضغط على رئيس أوكرانيا للحصول على معلومات مسيئة عن خصمه السياسى جو بايدن مع تأجيله المساعدات العسكرية لكييف.

 

وكان مولفانى قد قال فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، الخميس، إن المساعدات تم حجبها جزئيا إلى حين تحقيق أوكرانيا فى نظرية لا أساس لها، وهى أن كييف وليس روسيا هى المسئولة عن اختراق البريد الإلكترونى للحزب الديمقراطى فى عام 2016، وهى النظرية التى كانت لتثبت أن ترامب تم انتخابه دون مساعدة من الروس.

 

ورأت نيويورك تايمز إن تصريحات مولفانى، التى حاول إنكارها فيما بعد، قللت من نفى ترامب المتكرر وجود مقايضة ربطت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بتحقيق من الممكن أن يساعده سياسيا.

 


جون كاسيك

عزل ترامب

اوكرانيا

ميك مولفانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. "عزل ترامب" يسيطر على مناظرة المرشحين الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:21 ص

عزل ترامب يلقى بظلاله على مناظرة الديمقراطيين.. الأنظار تتجه إلى جو بايدن بعد استهداف الرئيس الأمريكى له.. تايم:صحة ساندرز ستكون محل نقاش بعد إصابته بأزمة قلبية.. و4 مرشحين يحظون بفرصة أخيرة للاستمرار فى السباق

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:09 ص

جيمى كارتر سعيد بإطلاق حملة لـ"عزل ترامب"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:29 م

مرشح ديمقراطى يرفض مقترح عزل ترامب: علينا رؤية كافة الأدلة أولاً

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:48 م

رئيس وزراء روسيا: مسألة عزل ترامب شأن أمريكى داخلي

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة