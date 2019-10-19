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مدير حميات أسوان: لا توجد حالات مصابة بالالتهاب السحائى

السبت، 19 أكتوبر 2019 06:00 ص
مدير حميات أسوان: لا توجد حالات مصابة بالالتهاب السحائى الدكتور نادر محروس مدير مستشفى الحميات بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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أكد الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى الحميات بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الحميات بأسوان لم يستقبل أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى سواء لطلاب المدارس أو الأطفال بأسوان، أو أى شرائح عمرية أخرى من هذا المرض.

وأشار الدكتور نادر محروس إلى أن وزارة الصحة أكدت عدم وجود انتشار لهذا المرض فى أى محافظة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى ضرورة عدم الانصياع وراء الشائعات، مشيرا إلى أن الالتهاب السحائى علاجه بالمستشفى بسيط وفعال جدا، ولا يوجد منه أى مضاعفات أو حالات وفاة إلا فى الحالات المهملة.

وتابع أن أعراض المرض التى تتطلب التوجه لأقرب مستشفى هى ارتفاع درجة الحرارة المصاحب لخلل فى الوعى، أو تشنجات مع تصلب بالرقبة.


الالتهاب السحائى

اعراض الالتهاب السحائى

مرض الالتهاب السحائى

الالتهاب السحائي

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