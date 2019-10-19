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مدرسة فى طنطا تغلق أبوابها آخر النهار على تلميذ بثانية ابتدائى بمفرده

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:00 م
مدرسة فى طنطا تغلق أبوابها آخر النهار على تلميذ بثانية ابتدائى بمفرده التلميذ وراء الباب الحديد بعد أغلاق المدرسة
الغربية محمد طارق

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سيطرت حالة من الرعب على تلميذ بمدرسة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالفترة المسائية بعد غلق الباب الحديدي بالمبني عليه بمفرده وانصرف جميع العاملين والإدارة دون ان يراه أحد. 

وفور صراخ التلميذ من البوابة الحديدية سمع أهالي المنطقة الصراخ وتوجهوا مسرعين ليتفاجئوا بالتلميذ وراء البوابة الحديدية في حالة هستيرية بعدما تركته المدرسة بمفرده، وقام الأهالي بالاتصال بشرطة النجدة خوفا من أن يقوموا بكسر البوابة ويقعوا تحت المسئولية القانونية؟ 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين ان التلميذ يدعي " على كمال " بالصف الثاني الابتدائي وتم استدعاء مدير المدرسة والعاملين وإخطار التربية والتعليم للبدء بالتحقيق في الواقعة.

ومن جانبه صرح للمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن الطالب كان يبحث عن شقيقته ولم يشاهده أحد من العمال أو الإداريين بالمدرسة وتم غلق الباب الحديدي بالمدرسة لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ثم تم فتحه للطالب مرة أخرى، موضحا أنه على الفور ذهب إلى المدرسة محل الواقعة وتم التحقيق .


محافظ الغربية

تعليم الغربية

مدارس الغربية

نسيان تلميذ

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