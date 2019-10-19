محافظ قنا: مجمع الصناعات الصغيرة تكلفة إنشائه 700 مليون جنيه.. صور

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، بجولة ميدانية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية بمركز نجع حمادى لمتابعة سير الأعمال الانشائية بالمجمع ، رافقه خلال الجولة مدير منطقة هو الصناعية ومدير الشركة المنفذة للأعمال .

وأوضح "الهجان"، أنه تم الانتهاء من تركيب الجمالونات المعدنية لعدد خمسة هناجر فيما يجري تركيب الجمالونات لباقي الهناجر، بالإضافة الي الأعمال الانشائية للمباني الخدمية والتي تشمل " مبنى ادارى ، مبنى المعارض ، مطعم وكافتيريا ، سوبر ماركت ، المسجد" ، واوصى الهجان مسئولى الشركة المنفذة بمضاعفة ورديات العمل للانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة.

وأضاف محافظ قنا، أن نسبة التنفيذ الإجمالية للأعمال بالمجمع بلغت حوالي 35% ، مشيرا إلى أن المجمع يقع علي مساحة 300 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية حوالى7 مليون جنيه ويضم عدد 28 هنجر تحتوي علي 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 م و420 متر مربع للوحدة لإقامة انشطة صناعية متنوعة حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء .

والجدير بالذكر أنه يجري تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة بهدف دعم قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.



محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة



محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة