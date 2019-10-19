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محافظ القليوبية: استمرار تلقى طلبات تقنين وضع اليد حتى 31 أكتوبر لمن لم يستكمل الأوراق

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:04 ص
محافظ القليوبية: استمرار تلقى طلبات تقنين وضع اليد حتى 31 أكتوبر لمن لم يستكمل الأوراق اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة الاجتماع الأسبوعى لمتابعة موقف تقنين وضع اليد والتصالح فى المخالفات، وبحث سبل استغلال الأراضى التى تم استردادها بمختلف مدن محافظة القليوبية ، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، وناصر محمد مدير عام الأملاك، والمهندس أشرف محمد مدير مديرية المساحة، والمهندس ياسر مرعى مدير إدارة الشئون الهندسية، والمهندس عبد الله العمرى من مديريه الإسكان وعدد من القيادات بمركز معلومات المحافظة.

وفى هذا السياق استعرض المحافظ، الكتاب الدورى الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، كما ناقش مدى اكتمال أعمال التسجيل والحصر بالمنظومة، مشيرا أن طلبات التقنين ممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى لكل من لم يستكمل الأوراق والإجراءات أو دفع الرسوم المقررة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز العقود الخاصة بالمواطنين الذين لهم الأحقية فى تقنين وضع اليد بناء على اللجان المشكلة وطبقًا للضوابط بعد مراجعتها نهائيا، موضحا أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة الذى هو فى ذات الوقت حق لجميع المواطنين .

 

 


القليوبية

اراضى املاك الدولة

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محافظ القليوبية

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