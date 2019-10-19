محافظ الشرقية: إعادة إعمار 50 منزلا بقرية بحر البقر بمركز الحسينية

الشرقية – إيمان مهنى

"من بيوت معروشة بالجريد وتصدعات وفتحات شقوق تهدد الحياة إلى منازل آدمية".. هكذا أصبح حال 50 منزلا بقرى بحر البقر التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، والتى أعيد أعمارها.

وعلى حدود محافظة الشرقية يقع مركز الحسينية، وهو أكبر المراكز مساحة، إلا أن بعض القرى تعانى بعض المشكلات، لذلك كان ضمن بؤرة الاهتمام لدى المحافظة بتوجيه القوافل الطيبة والتوعوية والعمل على توفير الخدمات، والتى بدأت من خطة إعمار المنازل التى فى حاجة ماسة، وذلك بقرى بحر البقر 50 منزلا، وكذلك 50 أخرى بالمسلمية والبكارشة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،​ أن المبادرة تعكس رؤية الدولة لدعم المواطنين غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تنفيذ المشروعات الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية، خاصة بالمناطق الريفية والبعيدة والمحرومة من الخدمات، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

من جانبه أضاف محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى تطويرها بحيث تكون هناك أولوية للحالات الأكثر احتياجا، موضحا أن المديرية تعد خطة لتنفيذها خلال 2020 بإعمار 200 منزل أخرى، حيث تشمل أن أعمال إعادة الأعمار، ​تأهيل المبنى بالكامل، تبليط الأرضيات بالسيراميك، والقيام أعمال الكهرباء وتركيب وصلات الصرف الداخلى، وتسقيفها.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية نفذت خلال الفترة الماضية مبادرات لإعادة أعمار القرى وتطوير المنازل وتأهيل المساجد، وإجراء الفحوصات الطبية المجانية وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتأسيس مشروعات تساعد الأسر الأولى بالرعاية على تحسين مستوى معيشتهم، وتقديم مساعدات الزواج للشباب، ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.



إعمار المنازل



إعمار المنازل



إعمار المنازل