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محافظ الدقهلية يحيل 96 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية للتحقيق

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:15 م
محافظ الدقهلية يحيل 96 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إحالة 96 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب وجمعيات زراعية ومكاتب تموينية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.

ووجه "شاروبيم "، باجراء التحقيق مع مسئولي الوحدة المحلية بكوم النور لوجودها مفتوحة ولا يوجد بها أحد،ومع مسئولي مراكز الشباب بكوم النور ودماص مركز ميت غمر، والدير مركز أجا ،واحالة مسئول مكتب تموين الفروسات مركز المنزلة لوجوده مغلق أثناء وقت العمل الرسمي .

كما وجه محافظ الدقهلية باحالة مسئولي الجمعيات الزراعية باخطاب والدير،وشنيسة،وسماحة،وابو داود العنب بمركز أجا،والبوها وسمبو مقام بمركز ميت غمر لوجودها مغلقة.

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من باسم عبد الله مدير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال يومين شملت مراكز أجا وميت غمر والمنزلة .

 

 


الدقهلية

إحالة موظفين للتحقيق

غياب موظفين عن العمل

محافظ الدقهلية

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