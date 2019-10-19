محافظ الدقهلية قوافل علاجية مجانية بقرى المحافظة شهريا

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار شاروبيم، إلى أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية أبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد، يوم 1،2، ويوم 4،5 بالطويل مركز المنزلة، ويوم 11،12 بالحساينة مركز دكرنس، ويوم 15،16 ببصار 30 مركز بلقاس، 18،19 بالخضيرى مركز منية النصر، ويوم 25،26 بابو داود العنب مركز أجا.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الاستمرار فى الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، على إستمرار القوافل العلاجية المجانية شهريا لخدمة المواطنين فى كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة فى المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى فى كل مكان .