محافظ الدقهلية: آخر موعد لطلبات التقنين 31 أكتوبر الجارى

وأهاب محافظ الدقهلية ، بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم لأنه بعد هذا الموعد سيتم إزالة كافة المخالفات لغير الجادين والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين ،مؤكدا على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين التي هي مصلحة الوطن.

وأكد "شاروبيم"، أن الدولة توفر كل التيسيرات في السداد وليس مطلوبا من المواطنين سوى دفع رسوم الفحص ،وأضاف نقدم كافة أوجه التيسير للمتعثرين وغير القادرين والدفع بنظام الاقساط لمدة تصل إلى 7 سنوات .

وأوضح محافظ الدقهلية ، أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها.