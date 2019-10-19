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محافظ الدقهلية: آخر موعد لطلبات التقنين 31 أكتوبر الجارى

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:59 ص
محافظ الدقهلية: آخر موعد لطلبات التقنين 31 أكتوبر الجارى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، أن آخر موعد لتقديم طلبات تقنين الأوضاع ورسم الفحص والمعاينة يوم 31 أكتوبر الجاري. 

 
وأهاب محافظ الدقهلية ، بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم لأنه بعد هذا الموعد سيتم إزالة كافة المخالفات لغير الجادين والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين ،مؤكدا على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين التي هي مصلحة الوطن. 
 
وأكد "شاروبيم"، أن الدولة توفر كل التيسيرات في السداد وليس مطلوبا من المواطنين سوى دفع رسوم الفحص ،وأضاف نقدم كافة أوجه التيسير للمتعثرين وغير القادرين والدفع بنظام الاقساط لمدة تصل إلى 7 سنوات .
 
وأوضح محافظ الدقهلية ، أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها.
 
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

تقنين الأراضي بالدقهلية

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مواعيد تقنين الأراضي

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