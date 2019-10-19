محافظ أسيوط: حملات تموينية مكثفة وتحرير 60 محضر تموينى متنوع بمنفلوط

أسيوط - هيثم البدرى

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة وتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفات بالأسواق التجارية والمخابز ومحطات الوقود والوحدات الصحية، وتطبيق سيادة القانون وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرا إلى ضرورة التواصل الدورى مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لجميع مطالبهم.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات استهدفت قرى ومراكز المحافظة فضلا عن حملات اليوم الواحد والتى يتم تنظيمها بصورة مفاجئة بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والاحياء لافتا الى ان حملات مركز منفلوط تمت برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط لإزالة الإشغالات والتعديات وتحرير المحاضر التموينية المتنوعة وأسفرت عن تحرير عدد 60 محضر متنوع منها محاضر تموين متنوعة، و7 محاضر اشغالات، و5 محاضر نظافة، وعدد 4 محاضر بيئة فضلا عن متابعة أعمال النظافة بقرى المراكز والتى استهدفت اليوم قرية بنى شقير وتم تنظيف طريق الوحدة الصحية ،مكتب البريد ،المدرسة الإعدادية ،مدرسة بنى شقير الابتدائية ،وكذلك طريق مركز الشباب .

ومن جانب آخر، أشاد محافظ أسيوط بفعاليات القوافل الطبية الشاملة وكذلك الخاصة بالعيون، خلال الفترة من 14 أكتوبر وحتى 13 ديسمبر 2019 فى 13 قرية من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى من خلال المساهمة المجتمعية.

وأكد محافظ أسيوط، على دعمه مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ برامجها التنموية بالقرى الأكثر احتياجا والتنسيق مع كافة رؤساء القطاعات لاستكمال مشروعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى.