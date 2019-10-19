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واستعدادات مكثفة بالصحة لانطلاق الحملة..

محافظ أسيوط: الدعم الكامل لحملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:13 م
محافظ أسيوط: الدعم الكامل لحملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا اجتماع الصحة بأسيوط
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، دعمه الكامل لحملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا والتى ستنطلق بقرى ومراكز المحافظة، فى إطار جهود الدولة للقضاء على مرض البلهارسيا بحلول 2022، مشيرا الى توجيه رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولى مديرية الصحة والسكان بالمحافظة وتذليل كافة العقبات أمام عمل حملة تجريع المواطنين والتى ستنطلق بالبؤر والأماكن مرتفعة الإصابة بالمرض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على مرض البلهارسيا بكافة محافظات الجمهورية .

ومن جانبه عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، اجتماعاً طارئاً ضم جميع مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبحضور مساعدي مديري الإدارات للأمراض المتوطنة والدكتورة أماني لطفي حامد مدير عام إدارة الأمراض المتوطنه والدكتور أسامه حجازي مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية والدكتور صلاح أحمد إبراهيم مدير إدارة الأمراض المتوطنة والمهندس عبد اللاه زيدان مدير إدارة مكافحة القواقع ومديري الإدرات الصحية التابعة بأسيوط لمناقشة الخطة الموضوعة استعدادا لبدء حملة تجريع المواطنين للقضاء علي البلهارسيا 2022، وذلك في إطار خطه وزارة الصحة والسكان للقضاء علي البلهارسيا والاستعداد لتنظيم حملة تجريع في البؤر مرتفعة الإصابة للبهارسيا بالتزامن مع حملة مكافحة القواقع برش وتطهير الترع والمصارف في نفس البؤر مرتفعة الإصابة بالبلهارسيا، وذلك للقضاء علي القواقع العائل الوسيط للطفيل في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتي 7 نوفمبر2019 المقبل .

اجتماع الصحة باسيوط (1)
اجتماع الصحة باسيوط
اجتماع الصحة باسيوط (2)
اجتماع الصحة باسيوط 
اجتماع الصحة باسيوط (3)
اجتماع الصحة باسيوط 
اجتماع الصحة باسيوط (4)
اجتماع الصحة باسيوط 
اجتماع الصحة باسيوط (5)
اجتماع الصحة باسيوط 
 

 


حه اسيوط

محافظ أسيوط

تجريع المواطنين ضد البلهارسيا

البلهارسيا

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