محافظ أسيوط: الدعم الكامل لحملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا

ومن جانبه عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، اجتماعاً طارئاً ضم جميع مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبحضور مساعدي مديري الإدارات للأمراض المتوطنة والدكتورة أماني لطفي حامد مدير عام إدارة الأمراض المتوطنه والدكتور أسامه حجازي مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية والدكتور صلاح أحمد إبراهيم مدير إدارة الأمراض المتوطنة والمهندس عبد اللاه زيدان مدير إدارة مكافحة القواقع ومديري الإدرات الصحية التابعة بأسيوط لمناقشة الخطة الموضوعة استعدادا لبدء حملة تجريع المواطنين للقضاء علي البلهارسيا 2022، وذلك في إطار خطه وزارة الصحة والسكان للقضاء علي البلهارسيا والاستعداد لتنظيم حملة تجريع في البؤر مرتفعة الإصابة للبهارسيا بالتزامن مع حملة مكافحة القواقع برش وتطهير الترع والمصارف في نفس البؤر مرتفعة الإصابة بالبلهارسيا، وذلك للقضاء علي القواقع العائل الوسيط للطفيل في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتي 7 نوفمبر2019 المقبل .



اجتماع الصحة باسيوط



اجتماع الصحة باسيوط



اجتماع الصحة باسيوط



اجتماع الصحة باسيوط