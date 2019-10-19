ماى تدعم اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست"

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دعت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي اليوم ، السبت ، نواب البرلمان البريطاني إلى التصويت لصالح اتفاق رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل، والمعروف بـ"بريكست".

وقالت ماي - خلال كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني، وفقا لما أوردته صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية - إن "تصويت اليوم مهم للغاية وإن عيون الدولة وكذلك عيون العالم أكمله علينا اليوم".

وتابعت قائلة إن "كل عضو في مجلس العموم لديه مسؤولية في صنع القرار ويجب على الجميع وضع المصلحة الوطنية أمامهم أولا .. يجب علينا اتخاذ القرار الرئيسي اليوم"، متسائلة "هل نريد تنفيذ (بريكست)؟ هل نريد أن نصل لنتائج استفتاء عام 2016 ؟".

وافتتح البرلمان البريطاني صباح اليوم، جلسة استثنائية مخصصة بشكل كامل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر وينبغي أن يصوت النواب على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن وبروكسل أمس الأول الخميس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد -في وقت سابق- أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست".