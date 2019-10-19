كوشنر يلتقى نتنياهو نهاية الشهر الجارى لمناقشة الملف النووى الإيرانى

كتب- هاشم الفخرانى

أكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى لصحيفة " يسرائيل هيوم" أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب سيرأس وفدا أمريكيا لزيارة إسرائيل فى نهاية الشهر الجارى للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بينى جانتس.

وأضاف المصدر أنه سيناقش مع المسئولين فى تل أبيب سبل دفع عملية السلام وكذلك الملف النووى الإيرانى ، حيث سيعرب نتنياهو عن تخوفه من زيادة النفوذ الإيرانى بالمنطقة ، لا سيما فى أعقاب التدخل التركى فى شمال سوريا .

وقال مسئول بالبيت الأبيض الخميس الماضى -الذى طلب عدم ذكر اسمه- إن كوشنر سيسافر مع نائبيه آفى بركويتس وبريان هوك للقاء نتنياهو وجانتس، وأضاف أن من غير المتوقع أن يكشف الثلاثة عن الخطة السياسية لكنهم سيسعون إلى تحديد المرحلة التى وصلت إليها الجهود.