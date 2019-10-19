قوات سوريا الديمقراطية: الاحتلال التركى ينتهك وقف إطلاق النار برأس العين

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن جيش الاحتلال التركى مستمر فى هجومه على مدن شمال شرق سوريا، منتهكاً وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن أنه لا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين فى مدينة رأس العين، رغم مضى أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها قبلت بعملية وقف إطلاق النار مع تركيا، والتى تمت بوساطة من الولايات الأمريكية المتحدة مساء أول أمس، حيث حملت قوات سوريا الديمقراطية نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، مسؤولية إلزام تركيا على تنفيذ عملية وقف إطلاق النار، وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين، وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكى.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية، أنها تعهدت بالالتزام بوقف إطلاق النار وملتزمة به، لكن فى الوقت ذاته نطالب الجانب الأمريكى للتقيد والالتزام به أيضاً والضغط على الجانب التركى، لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة.