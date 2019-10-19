فيديو.. حكاية الأحمق التركى والتعساء الهاربين

كتب تامر إسماعيل صالح

فى الوقت الذى كان العالم يتحدث فيه بالسخرية والتعجب من الطريقة التى تعامل بها الرئيس الأمريكى دونالد مع التركى رجب طيب أردوجان، كانت قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين فى تركيا يبدعون بطريقتهم الخاصة فى تزوير وتزييف المشهد بكافة تفاصيله، ويرددون على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى نفس الجمل ونفس المعانى التى يمجدون فيها خليفتهم الموصوف بالأحمق مع رئيس أمريكا، لكنهم –كعادتهم- يرونه الخليفة الأعظم.

ويرصد الفيديو التالى حكاية قيادات الجماعة الإرهابية التعساء مع خليفتهم الأحمق رجب طيب اردوغان.