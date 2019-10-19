فصل التيار الكهربائى اليوم عن منطقتى مقبل والجزيرة بمدينة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف أنه سيتم فصل الكهرباء عن منطقتي مقبل والجزيرة، وذلك اليوم السبت، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة بمغذى كهرباء بدر الذى يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.