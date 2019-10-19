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فرنسا توجه تهمة تمويل الإرهاب لـ7 دفعوا مالا لتهريب إرهابيات من سوريا

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:40 م
فرنسا توجه تهمة تمويل الإرهاب لـ7 دفعوا مالا لتهريب إرهابيات من سوريا الشرطة الفرنسية
كتب : أحمد علوى

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وجه القضاء الفرنسى اتهامات بتمويل الإرهاب والتآمر الإرهابى، أمس الجمعة إلى 7 أشخاص من بينهم 3 معتقلين بالفعل فى سجن فالنسيا الفرنسى.

وتشير التحقيقات إلى أن السبعة أشخاص، جمعوا أموالاً للنساء الإرهابيات المحتجزات حالياً في شمال سوريا لمساعدتهن على الفرار ، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق.

وتم وضع المشتبه بهم السبعة في حجز الشرطة بعد عملية للشرطة أجرتها مديرية الأمن الداخلي (ISB) في تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

وأكتشف المحققون ما بين 8000 و 10000 يورو تم جمعهم من بلجيكا وفرنسا، لدفعهم لمهربين لتمكين الإرهابيات من الفرار من محبسهن فى سوريا.

وتأتي هذه التحقيقات وسط فوضى أمنية في شمال شرق سوريا ، منذ العدوان التركى ضد القوات الكردية، والذى أثار بدوره مخاوف من فرار وعودة الآلاف من مقاتلى داعش من فيهم المقاتلون الأوروبيون.

 


فرنسا

الارهاب فى فرنسا

داعش

القضاء الفرنسى

السلطات الفرنسية

اخبار العام

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