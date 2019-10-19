غرق مواطن أمام معدية ميت الكرما بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

لقي مواطن مصرعه غرقا في النيل أمام معدية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا، وذلك بعد أن جرفه التيار المائي أثناء سباحته بالنهر .

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بغرق المواطن " محمد علي علي الشربيني "، 40 عاما ، مقيم بقرية ميت الغرقة بالنيل أمام معدية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا .

انتقلت وحدة مباحث مركز طلخا وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وجاري البحث عن الغريق لانتشال جثته .