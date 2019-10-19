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غرف العمليات تتابع الحركة فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق السويس الصحراوى

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:00 ص
غرف العمليات تتابع الحركة فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق السويس الصحراوى مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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جهزت الإدارة العامة للمرور، غرف عمليات مزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة حركة المركبات بشتى أنواعها بمحيط غلق جزئى لطريق السويس الصحراوى التى تستغرق 3 أشهر لمنع وقوع أى حوادث أو زحام مرورى، أمام القادم من مدينة السويس وصولا إلى القاهرة، للقيام بأعمال توسعة وتطوير الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لمحيط تلك الأعمال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بطريق (السويس الصحراوى) والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة")، وقامت الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية، وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية، للبدء فى تنفيذ الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية بواقع 2,5 حارة مرورية لكل اتجاه، وعقب الانتهاء من هذا الإتجاه سيتم البدء فى الإتجاه الآخر القادم من القاهرة إتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه.


طريق السويس الصحراوى

ادارة المرور

غلق جزئى للصحراوى

غرف عمليات

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