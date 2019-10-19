عصابة من 4 عاطلين يكشفون كواليس سرقة 13 شقة بالدقى والعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 عاطلين، تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة عدد من الشقق السكنية بالجيزة، أنهم يسرقون الشقق بأسلوب كسر الأبواب، حيث يتسللون للعقارات عبر المواسير، ثم يحطمون كوالين الأبواب، باستخدام آلة حادة "عتلة"، ويستولون على المشغولات الذهبية، والمبالغ المالية، والأجهزة الكهربائية التى يعثرون عليها.

أضاف المتهمون، أنهم يستهدفون الشقق الفارهة، بالشوارع الهادئة، بالدقى والعجوزة، لكون ملاكها من الأثرياء، كما اعترفوا ببيع المسروقات لدى عدد من عملائهم، أرشدوا عن هويتهم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطهم، وذكروا أنهم يقتسموا قيمة المسروقات بينهم.

واعترف أفراد التشكيل العصابى، بسرقة 13 شقة، حيث أرشدوا عن أماكن بيع المسروقات، ليتم استعادتها، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للصوص بالسرقة.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط 4 عاطلين، فى سرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة.

وبالحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتبين أنهم يقيمون بإمبابة، والجيزة، وروض الفرج بالقاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة محتويات 13 شقة سكنية، وأرشدوا عن المسروقات، وهى عبارة عن مشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.