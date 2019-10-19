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ضبط 70 ديلر و63 زجاجة مواد كحولية بمحيط المدارس والجامعات.. صور

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:28 م
ضبط 70 ديلر و63 زجاجة مواد كحولية بمحيط المدارس والجامعات.. صور المتهمون بحوزتهم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة أمنية مُكبرة، استهدفت محيط المدارس، والجامعات، والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الشباب، وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 مخدرات

وأسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (56) قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 70 متهماً، وعثر بحوزة المتهمين على 5 كيلو حشيش، و2 كيلو هيروين، وكيلو ونصف استروكس و700 جرام من الأفيون، و550 جرام من البانجو، و50 جرام من الفودو، و9950 قرص ترامادول، و1340 قرص مخدر.

جانب من المضبوطات

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين "93,156 ألف جنيه- 67 هاتف محمول- 6 سيارات- 4 دراجات نارية - 11 قطعة سلاح أبيض – 2 ميزان – 63 زجاجة مواد كحولية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 
تاجر مخدرات
 

 

متهمون
 

 


مخدرات

تهريب مخدرات

الجامعات

بيع المخدرات بمحيط الجامعات

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