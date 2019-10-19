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ضبط موظف بجامعة اختلس 80 ألف جنيه من الطوابع الخدمية التعليمية

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:01 م
ضبط موظف بجامعة اختلس 80 ألف جنيه من الطوابع الخدمية التعليمية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاستغلاله طبيعة عمله كأمين مخزن بإحدى الجامعات واختلاس أكثر من 80 ألف جنيه قيمة طوابع خدمات تعليمية دون توريدها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (أمين مخزن بإحدى الجامعات- مقيم بدائرة قسم ثانٍ شرطة سوهاج) باختلاس (8100 طابع "الخدمات التعليمية " فئة العشرة جنيهات)، والاستيلاء على قيمتها المقدرة بمبلغ (81,000 - واحد وثمانون ألف جنيه) دون توريدها لخزينة الكلية.

 

وتأكد ذلك بتقرير لجنة الشئون القانونية بالجامعة.. وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


اختلاس

جرائم الاختلاس

استغلال منصب

بريد

جريمة اختلاس

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