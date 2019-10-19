ضبط مخزن شوكولاتة بدون ترخيص بسنورس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافطة الفيوم بالاشتراك مع مباحث التموين في ضبط مخزن كبير الشيكولاتة بمركز سنورس بدون ترخيص وتم تحرير محضر ضد صاحب المخزن والتحفظ على الكميات المخزنة من الشيكولاتة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.