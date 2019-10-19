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ضبط مخزن شوكولاتة بدون ترخيص بسنورس فى الفيوم

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:14 م
ضبط مخزن شوكولاتة بدون ترخيص بسنورس فى الفيوم المضبوطات
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافطة الفيوم بالاشتراك مع مباحث التموين في ضبط مخزن كبير الشيكولاتة بمركز سنورس بدون ترخيص وتم تحرير محضر ضد صاحب المخزن والتحفظ على الكميات المخزنة من الشيكولاتة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت حملة مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسة المهندس صديق ماضى مدير تموين سنورس والمهندس مرسى رمضان رئيس الرقابة التموينية والمفتشين أسامة صديق ومصطفى أمين أمين، ضبطت مخزن حلوى وشوكولاتة بناحية قرية أبهيت الحجر بمركز سنورس بدون ترخيص، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة بالتحقيق.

الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية التموين بالفيوم

السلع مجهولة المصدر

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