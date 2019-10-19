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ضبط عنصر إجرامى بالسحر والجمال وبحوزته فرد خرطوش وهيروين بقصد الإتجار

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:22 م
ضبط عنصر إجرامى بالسحر والجمال وبحوزته فرد خرطوش وهيروين بقصد الإتجار هيروين - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض علي أحد  العناصر الإجرامية، لحيازته مواد مخدرات لترويجها بالسحر والجمال، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، نائب مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو ءوف،  مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد قيام عاطل مقيم دائرة قسم أول العاشر، بالإتجار في المواد المخدرة في منطقة السحر والجمال، وتم استهدافه وضبط بحوزته 30 جرام هيروين وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومبلغ مالي، وتم إحالته للنيابة العامة.


الشرقية

السحر والجمال

العاشر من رمضان

مواد مخدرة

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