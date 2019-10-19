صور.. محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية بطنطا بعد تطويره

الغربية - محمد طارق

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مبنى الإدارة المالية بعد الانتهاء من تطوير وتجديد المبنى على مساحة 600م2 بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 7 أشهر، حيث تم استحداث قسم الحاسب الآلى الذى يقدم حزمة من الدورات التدريبية للنهوض بالكفاءة الإدارية والمالية للعاملين بالمديرية المالية وقاعات الاجتماعات.



المحافظ يتفقد المبني

كما شملت أعمال التطوير ميكنة العمليات الحسابية والمخازن والمرتبات وشئون العاملين بالمديرية.

جاء هذا الافتتاح بحضور الدكتور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ولفيف من قيادات وموظفى المديرية، وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بحولة تفقدية للمبنى حيث أشاد بمستوى الحالة الفنية للمبنى والتى تتيح مناخ متميز يساعد على إنجاز وإتقان الأعمال، مطالبًا جميع العاملين بالمبنى بالحفاظ على حالته الفنية وإجراء الصيانات الدورية له.



تقديم درع لحافظ الغربية

كما أكد محافظ الغربية على جاهزية المحافظة على ميكنة كافة الخدمات وتطبيق منظومة التحول الرقمى للقضاء على التعاملات الورقية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتم الاتفاق مع رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بتنفيذ خطة التحول الرقمى للأعمال المالية والإدارية بالمحافظة أسوة بمحافظة بورسعيد على أن تشمل ميكنة أعمال المرتبات والمخازن وشئون العاملين والعمليات الحسابية.



محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية في طنطا