سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية بطنطا بعد تطويره

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:40 م
صور.. محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية بطنطا بعد تطويره محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية في طنطا
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مبنى الإدارة المالية بعد الانتهاء من تطوير وتجديد المبنى على مساحة 600م2 بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 7 أشهر، حيث تم استحداث قسم الحاسب الآلى الذى يقدم حزمة من الدورات التدريبية للنهوض بالكفاءة الإدارية والمالية للعاملين بالمديرية المالية وقاعات الاجتماعات.

المحافظ يتفقد المبني
المحافظ يتفقد المبني

كما شملت أعمال التطوير ميكنة العمليات الحسابية والمخازن والمرتبات وشئون العاملين بالمديرية.

 

جاء هذا الافتتاح بحضور الدكتور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ولفيف من قيادات وموظفى المديرية، وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بحولة تفقدية للمبنى حيث أشاد بمستوى الحالة الفنية للمبنى والتى تتيح مناخ متميز يساعد على إنجاز وإتقان الأعمال، مطالبًا جميع العاملين بالمبنى بالحفاظ على حالته الفنية وإجراء الصيانات الدورية له.

تقديم درع لحافظ الغربية
تقديم درع لحافظ الغربية

كما أكد محافظ الغربية على جاهزية المحافظة على ميكنة كافة الخدمات وتطبيق منظومة التحول الرقمى للقضاء على التعاملات الورقية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتم الاتفاق مع رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بتنفيذ خطة التحول الرقمى للأعمال المالية والإدارية بالمحافظة أسوة بمحافظة بورسعيد على أن تشمل ميكنة أعمال المرتبات والمخازن وشئون العاملين والعمليات الحسابية.

 
 
محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية في طنطا
محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية في طنطا
محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية
محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية

 


محافظ الغربية

المديرية المالية

طنطا

الإدارة المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف زمفتى الجمهورية بديوان المحافظة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:35 ص

محافظ الغربية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالمولد الأحمدى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:14 م

شكوى من عدم التشغيل الكامل لمدرسة بنا أبو صير الابتدائية بمحافظة الغربية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:00 م

محافظ الغربية يعتمد نتيجة مستحقى الإسكان الإجتماعى بأرض الجزيرة بزفتى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:15 م

محافظ الغربية: رصف شوارع مدينة زفتى بقيمة 14 مليون جنيه فى الخطة الجديدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة