صور.. سكرتير عام محافظة الأقصر يشهد إفتتاح المؤتمر الدورى لمكتبات مصر العامة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم السبت، إفتتاح فعاليات المؤتمر الدورى لمكتبات مصر العامة، تحت عنوان "دور مكتبات مصر العامة فى عملية التنمية المستدامة"، بحضور كل من السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وقيادات 15 مكتبة عامة بمحافظات مصر المختلفة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض لأمين الصندوق محمد أبو المجد عن تفاصيل ودور المكتبات العامة فى دعم الوعى المجتمعى للشباب والنشئ بالمحافظات المختلفة، وقدمت مارجريت حنا نادى عرض رئيسة الوحدة الحسابية للمكتبات، كما قدم أحمد أمان عرض لمنسق عام المكتبات، وقدم رياض ماهر عرض لمكتبة الجيزة الرئيسية، وفى نهاية الجلسة قدم محمد عباس سلامة مدير مكتبة الأقصر عرض شامل لأنشطة المكتبة أمام الحضور، كما تم تكريم قيادات المؤتمر والمكتبات المشاركة على دورهم خلال الفترة الماضية فى خدمة المجتمع.

وقال محمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على أهمية المكتبات ودورها فى إتاحة فرص الإبتكار والإبداع لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى المبادرات الاجتماعية التى تقوم بها المكتبات العامة لجذب الجمهور، وتشجعيهم على المشاركة المجتمعية والقراءات العلمية التى تدعم دفع عجلة الابتكار الفردى والمؤسسى.

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر – خلال إفتتاح المؤتمر - أنه من المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر عرض خبرات وتجارب أخصائى المكتبات المشاركة، وتنظيم جلسات علمية وورش عمل لكبار الأكاديميين فى مجال المكتبات، وجلسات تغطى العديد من الموضوعات التى تهم تخصص المكتبات والمهتمين بالثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى فعاليات فنية تقدم بالتعاون مع الفرق الفنية لمكتبات مصر العامة فى المحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وأولويات السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى فى محاور التعليم والصحة والثقافة، موضحاً أن المؤتمر سيساهم أيضاً فى التوعية عن طريق الإهتمام ببناء الإنسان المصرى مع أهمية الشق الثقافى وتنمية الوعى لدى المواطنين، ويعتبر منصة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى والاقتراحات حول تطوير منظومة العمل بمكتبات مصر.



تكريم المشاركين فى المؤتمر وقيادات مكتبات مصر العامة



تكريم لقيادات المؤتمر من هيئات ومؤسسات الأقصر



جانب من حضور فعاليات المؤتمر



سكرتير عام محافظة الاقصر يشهد إفتتاح المؤتمر الدوري لمكتبات مصر العامة



قيادات الاقصر ومكتبات مصر العامة يحضرون افتتاح المؤتمر



كلمة أحد المشاركين فى إفتتاح المؤتمر الدورى لمكتبات مصر العامة