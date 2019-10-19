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صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:25 م
صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات جانب من التسهيلات لكبار السن
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية، والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

  مبادرات إنسانية

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

مساعدة كبار السن والمرضى
 
 
 
جانب من المبادرات
 

 

مساعدة سيدة

الجوازات

مبادرات انسانية

حقوق الانسان

تيسيرات

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