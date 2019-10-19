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صور.. إزالة محلات كوبرى أبوعميرة بالزقازيق ونقلهم لسوق الجديد

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:09 م
صور.. إزالة محلات كوبرى أبوعميرة بالزقازيق ونقلهم لسوق الجديد إزالة تعديات ابوعميرة
الشرقية - إيمان مهنى

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قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، حملة مكبرة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة ونقل أصحابها والبالغ عددهم 26 للسوق الحضاري المقام بمنطقة المسلمية بمدينة الزقازيق ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشائه وتجهيزه لإستيعابهم لممارسة أنشطتهم التجارية الخاصة بهم وحفاظاً على مصدر دخلهم.

وقال المحافظ أنه لن يضار أحد في لقمه عيشه وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير أماكن بديلة للباعه الجائلين والمفترشين الرصيف ونقلهم للأسواق الحضارية للقضاء على الإزدحام والتكدس المروري بالشوارع الرئيسية ، مشيراً إلى أن نقل محلات منطقة أبو عميرة ستساهم وبشكل كبير في فك الإختناقات المرورية أسفل الكوبري وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية ، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في تطوير وتجميل ورفع كفاءة منطقة أبو عميرة بمدينة الزقازيق باعتبارها تمثل منطقة حيوية هامة.

كما نفذت رئاسة مركز الزقازيق بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الشرطة قرارات الإزالة الصادرة 21  حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 3 آلاف و888  متراً بمركز الزقازيق خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارىحيث قامت الوحدة المحلية بأم الزين بإزالة حالة تعدى على مساحة 700 متراً ، الوحدة المحلية ببيشة قايد بإزالة حالتين تعدى على مساحة730  متراً ، قامت الوحدة المحلية ببنى عامر بإزالة 6 حالات تعدى على مساحة 920  متراً.

وقامت الوحدة المحلية بشيبة النكارية بإزالة حالة تعدى على مساحة 30 متراً، الوحدة المحلية بالشوبك بإزالة 3 حالات تعدى على مساحة 250 متراً و قامت الوحدة المحلية ببردين بإزالة 3  حالات تعدى على مساحة 500 متراً ، قامت الوحدة المحلية بالزهراء بإزالة 5 حالات تعدى على مساحة 758  متراً.

إزالة تعديات ابوعميرة (1)
إزالة تعديات ابوعميرة 
إزالة تعديات ابوعميرة (2)
إزالة تعديات ابوعميرة 
إزالة تعديات ابوعميرة (3)
إزالة تعديات ابوعميرة 
إزالة تعديات ابوعميرة (4)
إزالة تعديات ابوعميرة 
إزالة تعديات ابوعميرة (5)
إزالة تعديات ابوعميرة 

 


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إزالة تعديات

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