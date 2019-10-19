صحة البحر الأحمر: أعدام 150 كجم أغذية و25 لتر عصائر وزيوت لتغيرها فى الخواص الطبيعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إعدام 150 كيلو أغذية متنوعة و25 لتر عصائر وزيوت، لتغيرهم فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير 31 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.

كما أكد على تكثيف الحملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، حيث كلف الدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى وإدارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارات الصحية، بشن حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمدن المحافظة.

وأضاق مدير صحة البحر الأحمر، أنه تم المرور على 42 منشأة من بعض الهايبر ماركت الكبيرة والمطاعم والمخابز والفنادق السياحية وتم التوصية بغلق منشأة بسفاجا لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كذلك تم سحب 63 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدا على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

بطاطس غير صالحة