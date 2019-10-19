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صحة الأقصر تنظم قافلة طبية شاملة اليوم لأهالى وحدة الشروق الصحية بـ المدامود

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:00 ص
صحة الأقصر تنظم قافلة طبية شاملة اليوم لأهالى وحدة الشروق الصحية بـ المدامود قافلة طبية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية اليوم، السبت، فى مقر وحدة الشروق الصحية بقرية المدامود فى مركز ومدينة الزينية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة استمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

ومن جانبه قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات الأطفال والجراحة والمسالك البولية، والنساء والتوليد والأنف والأذن، والعظام والأسنان والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

 

وكان الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أطلق أولى مبادرات التوعية لتسجيل الأسر والأفراد فى الوحدات الصحية للمشاركة فى مشروع "التأمين الصحى الشامل" فى قلب ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة بالقرب من مطار الأقصر الدولى، وشرح تفاصيل المشروع بالكامل ومواقع تسجيل الأسر، وطالب المئات من الحضور ضرورة الإسراع فى التسجيل بالوحدات الصحية، موضحاً الفائدة الصحية القصوى التى تعود على جميع فئات المواطنين من مشروع التأمين الشامل، مؤكداً أن ساحة الشيخ أحمد مرتضى دائماً تساهم فى نفع المجتمع وبناء الإنسان وأنها يفد إليها طلبة العلم من مختلف الأماكن والبلدان راغبين فى العلم والتعلم مستعدين لأى عمل يساهم فى بناء وطنهم.

 

وكشف الدكتور السيد عبد الجواد أنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها ضمن منظومة "التأمين الصحى الشامل"، والتى بلغ عددها إجمالى 18 نقطة تسجيل، وذلك للاستفادة من كل الخدمات التى سوف تقدمها مع بدء عملها رسمياً فى مستشفيات المحافظة المجهزة لتلك المنظومة خلال العام المقبل.


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