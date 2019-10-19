سلطات بلجيكا تنفى تقارير بريطانية تشير لوجود نية لإعادة مقاتلى داعش الأجانب

كتب : أحمد علوى

نفت الحكومة البلجيكية صحة التقارير المتداولة بعد نشرها فى صحيفة "الجارديان" البريطانية، والتي أفادت بأن بلجيكا تخطط لإعادة المقاتلين الأجانب البلجيكيين من شمال سوريا.

منذ بدء الهجوم التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا ، هرب 5 من البالغين البلجيكيين وأطفالهم الستة من معسكر اعتقال لإرهابيى تنظيم داعش، متعاطفين مع التنظيم ، وكان الأكراد يحتجزوهم .

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت أن السلطات البلجيكية أبلغوا يوم الجمعة أسر البلجيكيين في شمال سوريا أن وقف إطلاق النار الحالي هناك سيستخدم لإعادة المواطنين البلجيكيين الذين لهم صلات بتنظيم داعش الإرهابى.

وعلى الفور نفت مصادر بالحكومة البلجيكية بشدة هذه التقارير، وأضافت أن الموقف من المقاتلين الأجانب لداعش لم يتغير، إلا أنه في الوقت نفسه رفضت وزارة الخارجية البلجيكية التعليق رسمياً على التقرير .

من جانبها قالت هيئة تحليل مستوى التهديد الإرهابي في بلجيكا OCAD ، أن هناك حالياً 55 مواطنا بلجيكيا، 35 رجلا و 20 إمرأة في المنطقة يشكلون خطرا محتملا على الأمن القومى البلجيكى، ومنهم 3 أشخاص موجودين حاليا في العراق. وبالإضافة إلى 55 شخصًا بالغًا ، يوجد 69 طفلا بلجيكيا، معظمهم دون الخامسة من العمر، وحتى الآن فر 5 أشخاص بالغين و6 أطفال بالفعل.