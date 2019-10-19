"سكاى نيوز" تعرض مطالب متظاهرى لبنان.. إدارة الأزمة الاقتصادية على رأسها

كتب أحمد عرفة

بثت قناة "سكاى نيوز" الإخباربة، فى خبر عاجل لها، بيانا لمجموعات منظمة للاحتجاجات فى لبنان، قالوا فيه إنهم مستمرون فى الإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب.

وتابع البيان أن المطالب تشمل: إسقاط حكومة الضرائب والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابى عادل يضمن صحة التمثيل، وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبى عادل".