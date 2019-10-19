سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

زوج يشكو تلقيه "علقة موت" على يد حماته عقابًا على طلبه رؤية طفله

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:32 م
زوج يشكو تلقيه "علقة موت" على يد حماته عقابًا على طلبه رؤية طفله محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالب فيها بتمكينه من رعاية طفله البالغ 4 سنوات، بعد حرمانه من رؤيته منذ ما يقارب العام ونصف، ليؤكد:" حظي التعيس ساقني للوقوع فى قبضة زوجة مفترية، عانيت من الظلم والجبروت والاضطهاد طوال 6 سنوات برفقتها، حتى لا أخسر طفلي، ولكنها لم ترحمني هى ووالداتها، وعاقبوني بعلقة موت لمطالبتي بحقي برؤيته".

وأضاف "م.ح.ال"، البالغ من العمر 32 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "أنا خريج كلية التجارة وأعمل فى مجال السياحة، ومن خلال عملى تعرفت على زوجتى وقررت الزواج منها، وياليتنى لم أفعل، فمنذ زواجي منها وأنا أعانى بعد أن اتضح أنها سيئة الأخلاق، جعلتني أذوق الويل كل يوم بسبب تحكماتها".

وتابع: بعد خلافات كثيرة وإهانات استولت على شقتي، وحاولت التراضى مع أسرتها من أجل طفلي ولكنهم كانوا دائمين الرفض رغم صدور أحكام برؤية نجلي، وتمكيني من شقتي، وبعدها بفترة قامت حماتي بالسماح لأبنها بالزواج بشقتي".

وأضاف: فى آخر مرة ذهبت لمحاولة رؤية نجلي، قامت حماتي بالتعدى عليَّ بالضرب المبرح الذى جعلني أدخل بغيبوبة وأعالج لشهور، وأخرج من تلك الحادثة بعجز، وبعدها حكم عليها بالسجن، ولكنها هربت ولم تنفذ الحكم حتى الآن.

وأكد الزوج: "منذ ذلك الوقت وأنا أموت حزنا على فراق ابني، بسبب عدم استطاعتي الاطمئنان عليه، رغم صدور الأحكام القضائية لصالحي، ولم أترك بابا إلا وطرقته دون فائدة لإنصاف زوج وأب معنف، فلا حياة لمن تنادى".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

العنف الاسري

قانون الاحوال الشخصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صرخات كارم أمام محكمة الأسرة: حماتى أجبرتنى على التنازل عن شقتى تحت تهديد السلاح

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 ص

"سامية" لمحكمة الأسرة: حماتى "مارى منيب".. شككت زوجى فى سلوكى فحاول قتل طفليه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:00 ص

سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى يجمع بينى و6 زوجات عرفيا ويرفض توثيق طلاقه لى"

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:36 م

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:23 ص

إن كيدهن عظيم.. زوجات قهرن الأزواج فى محكمة الأسرة.. مصطفى: استولت علي جميع ممتلكاتي وطلبت الخلع.. على: تسببت في حبسي بسبب قضايا النفقة والتبديد.. ومهاب طردته زوجته من المنزل لأنها حاضنة بعد أن خلعته

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة