زوجة فى دعوى طلاق للضرر: زوجى مدمن علاقات ويبدد أموالى على المخدرات

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب استحالة العشرة بينهما ، وخشيتها على نفسها، لتؤكد:" خدعني وأهمني بأننى عاجزة عن الإنجاب، حتى يحرمني من حقي بأن أصبح أم، رغم زواجه من سيدة أخري دون علمي وإنجابه طفلين .

وأكدت مروة.ال.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات:"عشت معه 5 سنوات وأنا أعاقب بحرماني من الأطفال بعد أن قال الطبيب المعالج لى وصديق زوجي المقرب بأن المشكلة منى، وحاولت أن أعوضه بشتى الطرق وأخفف عنه لدرجة أننى طلبت منه الزواج، لأكتشف بعدها بأنه يضع لى أدوية ليمنعنى من الإنجاب، ومتزوج من أخرى منذ سنوات ولديه أطفال".

وتابعت الزوجة: قبل اكتشافى الجريمة التى ارتكبها فى حقى بمنتهى الجحود والنكران والإهمال، وقرر أن يعاقبنى فذهب وتزوج بأخرى ورفض الإنفاق علي، وسرق كل ما أملكه من ذهب ومتعلقات شخصية أثناء غيابى، وعندما طالبت بحقي بالطلاق قال لي بأنه سيتركني "مُعلقة".

وأضافت: ربنا ينتقم منهمدمن علاقات وبدد أموالى على المخدرات، وحاول إجبارى على تسجيل ميراثي باسمه، وعندما اعترضت أقدم على تحريض بلطجية بالتعدي على وضربي، لولا إنقاذى من قبل الجيران.