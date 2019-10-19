رئيس وزراء مقدونيا يقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة

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اقترح رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زائيف، إجراء انتخابات عامة مبكرة، في مواجهة قرار الاتحاد الأوروبي بعدم بدء محادثات الانضمام إلى للتكتل مع سكوبي.

وقال زائيف - في مؤتمر صحفي اليوم ، السبت ، نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، إنه سيتم مناقشة موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة خلال اجتماع يعقد غدًا ، الأحد ، مع رئيس البلاد ستيفو بنداروفسكي، والشركاء في التحالف وزعيم المعارضة، معربًا عن أمله في أن تتم الموافقة على الخطوة.

وأشار زائيف إلى أن "أوروبا لم تف بما وعدت به، ووقع علينا ظلم كبير، وأشعر بخيبة الأمل والغضب".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن قادة الاتحاد الأوروبي أخفقوا أمس ، لجمعة ، في التوصل إلى اتفاق جماعي حول ما إذا يتعين فتح محادثات الانضمام إلى التكتل مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وسط معارضة شديدة للخطوة من جانب فرنسا.