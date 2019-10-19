رئيس مدينة زفتى: فحص تظلمات المستبعدين من الشقق السكنية بواسطة لجنة من المحافظة

قال المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، أنه تم فتح باب التظلمات للمستبعدين من الشقق السكنية بأرض الجزيرة وذلك لمدة 15 يوما منذ ثاني أيام إعلان النتيجة بعد إعتماد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لها .
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قال المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، أنه تم فتح باب التظلمات للمستبعدين من الشقق السكنية بأرض الجزيرة وذلك لمدة 15 يوما منذ ثاني أيام إعلان النتيجة بعد إعتماد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لها .
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