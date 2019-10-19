سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 03:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة زفتى: فحص تظلمات المستبعدين من الشقق السكنية بواسطة لجنة من المحافظة

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:39 م
رئيس مدينة زفتى: فحص تظلمات المستبعدين من الشقق السكنية بواسطة لجنة من المحافظة المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، أنه تم فتح باب التظلمات للمستبعدين من الشقق السكنية بأرض الجزيرة وذلك لمدة 15 يوما منذ ثاني أيام إعلان النتيجة بعد إعتماد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لها .

 
وأضاف " النحال " ، فى بيان له ، أنه يتم تقديم التظلمات بقسم الإيرادات ودفع الرسوم المقررة وإيضاح سبب التظلم ، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة من ديوان عام المحافظة بناء على توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ،،لفحص التظلمات من المواطنين .
 
وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قد اعتمد نتيجة مستحقى الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان الإجتماعى بأرض الجزيرة بمدينة زفتى، بواقع 85 مستحق، وذلك بعد إنتهاء اللجان المختصة من فحص الطلبات المقدمة.
 
 
حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 536 طلب تم سحب 40 منهم أثناء الفحص ورفض 411 طلب من قبل اللجان لعدم استيفاء الشروط المنظمة، حيث تم تخصيص 85 وحدة سكنية للمستحقين من إجمالى 192 وحدة.
 

 


محافظ الغربية

شقق الجزيرة

زفتي

مجلس مدينة زفتي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة مستحقى الإسكان الإجتماعى بأرض الجزيرة بزفتى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:15 م

محافظ الغربية: رصف شوارع مدينة زفتى بقيمة 14 مليون جنيه فى الخطة الجديدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:00 ص

صور.. محافظ الغربية يفتتح المركز الطبى بقرية الناصرية بتكلفة 14 مليون جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:38 م

محافظ الغربية يفتتح مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بقرية الناصرية بـ 3.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:56 م

صور.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة السلام الابتدائية بقرية ميت عساس بـ9 ملايين جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة