رئيس مدينة زفتى: فحص تظلمات المستبعدين من الشقق السكنية بواسطة لجنة من المحافظة

وأضاف " النحال " ، فى بيان له ، أنه يتم تقديم التظلمات بقسم الإيرادات ودفع الرسوم المقررة وإيضاح سبب التظلم ، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة من ديوان عام المحافظة بناء على توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ،،لفحص التظلمات من المواطنين .

وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قد اعتمد نتيجة مستحقى الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان الإجتماعى بأرض الجزيرة بمدينة زفتى، بواقع 85 مستحق، وذلك بعد إنتهاء اللجان المختصة من فحص الطلبات المقدمة.

حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 536 طلب تم سحب 40 منهم أثناء الفحص ورفض 411 طلب من قبل اللجان لعدم استيفاء الشروط المنظمة، حيث تم تخصيص 85 وحدة سكنية للمستحقين من إجمالى 192 وحدة.