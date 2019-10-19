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رئيس مدينة الأقصر يعلن فتح شارع "الفنون" وإزالة الحواجز الخرسانية لتوسعة الطريق

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:52 م
رئيس مدينة الأقصر يعلن فتح شارع "الفنون" وإزالة الحواجز الخرسانية لتوسعة الطريق ازالة الحواجز الخرسانية لتوسعة الشوارع
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة وازاحة الحواجز الخرسانية أمام المبانى الأمنية وتوسعة وفتح الطريق أمام المارة، حيث شهدت المدينة لأول مرة منذ عدة سنوات، تم توسعة الطريق بشارع خالد بن الوليد وأمام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، حيث سادت حالة من الارتياح فى الشارع الأقصرى، إثر قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة بإعادة فتح كل الشوارع وإزالة الحواجز الخرسانية أمام كل المقار الأمنية المختلفة من قبل من أجل تحقيق السيولة المرورية.

وجاءت تلك الخطوة لتوسعة الطرق أمام الباصات السياحية وعربات الحنطور والميكروباصات الداخلية لخدمة المواطنين والسائحين قبيل انطلاق الموسم السياحى الشتوى، وذلك فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد العميد أيمن الشريف خلال الحملة الليلية، أنه طبقاً لخطة التطوير التى تشهدها مدينة الأقصر الجارية، انطلق رجال مجلس مدينة الأقصر، لتنفيذ أعمال فتح شارع الفنون، وتم نقل وإزاحة الحواجز بعرض 3م فى الجهة المواجهة لمدرسة أبو الحجاج الابتدائية، وقاد الحملة بمشاركة كل من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المشروعات القومية بالمحافظة، والمهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، بالتعاون مع رجال رئاسة حى جنوب ووسط والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وتم توسعة وفتح الشارع، لخدمة المواطنين وتيسيرا للحركة المرورية ومنع التكدس المرورى بهذه المنطقة.

 

رئيس مدينة الأقصر يعلن فتح شارع الفنون وإزالة الحواجز الخرسانية لتوسعة الطريق قبل الموسم الشتوي (3)
 
 
رئيس مدينة الأقصر يعلن فتح شارع الفنون وإزالة الحواجز الخرسانية لتوسعة الطريق قبل الموسم الشتوي (2)
 
 
رئيس مدينة الأقصر يعلن فتح شارع الفنون وإزالة الحواجز الخرسانية لتوسعة الطريق قبل الموسم الشتوي (1)

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الموسم السياحي الشتوي

ازالة الحواجز اما المباني الامنية

مجلس مدينة الاقصر

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