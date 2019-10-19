رئيس جامعة الزقازيق: نساهم فى تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات وحدائق أكتوبر والمنصورة الجديدة

وأضاف رئيس الجامعة، أن كلية الهندسة تقوم بالإشراف على إنشاء 618 فيلا بمدينة المنصورة الجديدة بتكلفة قدرها ثلاثة ونصف مليار جنيه بالتنسيق مع جهاز المدينة حيث يتواجد 17 مهندسا كإشراف دائم بالموقع ، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس ، وسيتم دفع مهندسين جدد مع زيادة الأعمال ،مشيرا إلى أن الكلية تشرف أيضا على إنشاء 87 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة السادات وتبلغ قيمة الأعمال 450 مليون جنيه وسيتم تسليم 20 عمارة خلال ديسمبر المقبل .

من جانبه أوضح الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة ، أن الكلية بصدد الإشراف علي أربعة مشروعات مرافق أخرى " مياه – صرف صحي – أمطار – طرق " بقيمة قدرها 250 مليون جنيه بمدينة حدائق أكتوبر ، كما يتم الإشراف علي أعمال مشروعات مرافق مياه وصرف صحي بمدينة أكتوبر بحوالي 100 مليون جنيه ، مؤكدا علي أن الإشراف علي الأعمال القومية لها مردود قوي في تنمية الموارد الذاتية للكلية بما يعود النفع في تحديث معامل الكلية ودعم البنية التحتية .

وأضاف عميد كلية الهندسة ، أنه تقرر أن يكون مشروع تخرج طلاب هندسة الطيران والمركبات الفضائية العام المقبل إنشاء مركبة فضائية صغيرة بموجب بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية بهدف توفير معلومات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية وغيرها من المعلومات البسيطة لخدمة المجتمع المحلي .