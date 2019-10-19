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حبس متهمين بترويج مخدر الأستروكس بالسلام 4 أيام

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:56 م
حبس متهمين بترويج مخدر الأستروكس بالسلام 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام،  بحبس متهمين بحيازة كمية من مخدر الاستروكس بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 
وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما: "مازن. م"، 22 سنة، و"مهدي.ع"، 25 سنة، عاطلين، اعترفا أمام النيابة بترويجهما المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم بقصد الاتجار والكسب غير المشروع، وأقرا بحيازتهما 55 كيس استروكس، قبل ترويجها بدائرة القسم.
 
كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 55 كيس استروكس قبل ترويجها، في دائرة القسم ومبلغ 1200 جنيه من متحصلات تجارتهما و2 سلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 


تجارة المخدرات

حبس

نيابة السلام

ترويج الاستروكس

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