حبس عاطل سبق اتهامه فى قضايا مخدرات لسرقته موتور مياه فى الدقى

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس بحبس عاطل، لاتهامه بسرقة موتور مياه، اعترف بسرقته من عقار بالدقى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة النقيب مصطفى محمود حجران، ضابط مباحث قسم شرطة الدقى، للحالة الأمنية، تمكنت من ضبط "أحمد.خ" عاطل والسابق اتهمه فى 3 قضايا مخدرات وسرقة، أثناء قيادته عربة كارو، محمل عليها موتور مياه، وبحوزته مفتاح إنجليزى.

وبمواجهته اعترف بسرقة موتور المياه من عقار محيط بمكان الضبط، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.