حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر

كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما أثناء سرقتهما للشقق السكنية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.