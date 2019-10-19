سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 02:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس شقيقين لحيازتهما 10 كيلو بانجو فى الشرقية

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:11 م
حبس شقيقين لحيازتهما 10 كيلو بانجو فى الشرقية بانجو - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ششقيقين، لحيازتهما 10 كيلو من نبات "البانجو" المُخدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن قوات مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، من ضبط كلً من: "وحيد.ط.ف.ع.غ" 32 سنة، وشقيقه "فتحي" 29 سنة، عاطلين، مُقيمان بكفر "شلشلمون" بدائرة المركز؛ بحوزتهما بندقيه آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة لذات العيار، و10 كيلو من نبات "البانجو" المُخدر، مقص حديدى ومبلغ مالي.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.


الشرقية

نيابة منيا القمح

بانجو

مدير امن الشرقية

كفر شلشلمون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة