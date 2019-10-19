حبس شقيقين لحيازتهما 10 كيلو بانجو فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ششقيقين، لحيازتهما 10 كيلو من نبات "البانجو" المُخدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن قوات مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، من ضبط كلً من: "وحيد.ط.ف.ع.غ" 32 سنة، وشقيقه "فتحي" 29 سنة، عاطلين، مُقيمان بكفر "شلشلمون" بدائرة المركز؛ بحوزتهما بندقيه آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة لذات العيار، و10 كيلو من نبات "البانجو" المُخدر، مقص حديدى ومبلغ مالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.