حبس سارقى خزينة شركة تجارية بقها بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية - فريق المحافظات

قرر محمود توفيق رئيس نيابة طوخ وقها حبس عاطل وحداد 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ 680 ألف جنيه من خزينة شركة منتجات غذائية بدائرة قسم قها.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بورود بلاغ من المدعو م ى م س صاحب ومدير شركة باكتشافه، عقب حضوره لمقر الشركة بكسر باب خزينتها وسرقة مبلغ مالى 680 ألف جنيه من داخلها من متحصلات بيع المنتجات الغذائية ولم يتهم أحد بالسرقة.

وبإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى علوى للمبنى والذى يرجح دخول الجناة من خلاله إلى الطابق الأرضى والدلوف لغرفة الخزينة الذى تبين وجود كسر بالباب الخاص بها وخلوها من ثمة مبالغ مالية أو متعلقات وبعثرة محتويات الغرفة ونظرا لما تمثله الواقعة من أهمية بالغة تمثلت فى التعد على المال

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وتم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كلًا من : أ م غ 43 سنة، حداد ومقيم دائرة مركز شرطة قليوب، وطاهر ع ع 45 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة قليوب

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، تم بإرشاد المتهمان ضبط المبلغ المالى، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم2810 جنح قسم شرطة قها لسنة 2019، واحيلا المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.