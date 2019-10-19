حبس سائق بتهمة ترويج وتوزيع مخدر الهيروين فى المطرية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، كما كلفت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، معلومات تفيد بقيام "عماد.س" سائق بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء قيامه بالاستعداد لترويج المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 250 جرام "، مجهزة داخل 30 تذكرة للترويج على عملائه.

تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على مة التحقيق.