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جونسون: اتفاق بريكست الجديد سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد 31 أكتوبر

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:40 ص
جونسون: اتفاق بريكست الجديد سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد 31 أكتوبر جونسون
لندن (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، إن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن خروج بلاده من الاتحاد، سيسمح للمملكة المتحدة بأكملها بمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري وفقا للاستفتاء.

وأضاف جونسون - خلال خطاب ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني - أن هذا الاتفاق يعمل أيضا على المضي قدما في إقامة شراكة جديدة قائمة على علاقات وثيقة من الصداقة والتعاون، مشيرا إلى أن الوقت قد حان ليقوم مجلس العموم البريطاني بتوحيد البلاد كما يأمل المواطنون ويتوقعون.

وأعرب جونسون عن اعتقاده بأنه تم التوصل إلى أفضل حل ممكن، مشيرا إلى أنه في حال تصويت نواب البرلمان ضد الاتفاق فإنه سيتم التأجيل.

وأشار جونسون إلى أن هذا الاتفاق الجديد سيمكن المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ خمسة عقود من التوصل إلى اتفاقات تجارة حرة مع الدول الأخرى في جميع أرجاء العالم من أجل مصلحة البلاد بأكملها من بينها أيرلندا الشمالية، كما سيضمن عدم فرض تعريفات جمركية على البضائع داخل حدود الجمارك البريطانية بين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاق سيضمن أيضا للأشخاص الذين يقيمون ويعملون على الحدود بعدم حدوث تغييرات ظاهرة وفعلية لحياتهم.

 


بريطانيا

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