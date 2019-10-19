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جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات داخل ترعة بالغربية

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:14 م
جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات داخل ترعة بالغربية جثة - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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عثر مواطنين، مساء اليوم السبت، على جثة لشاب بها عدة طعنات ملقاة بالترعة المارة بقرية محلة روح مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بالعثور على جثة لشاب بها طعنات ملقاة بترعة الفاروقية بقرية محلة روح، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين ان الجثة لشاب يدعى"مؤمن.ا" 15سنة مقيم قرية شبشير الحصة مركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ويكثف ضباط مباحث مركز طنطا برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث المركز جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.


مدير امن الغربية

طنطا

جثة

مباحث طنطا

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