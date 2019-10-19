توفير 15398 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمراكز البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات بما يسهم فى تحقيق الرواج الاقتصادي وتوفير الاف فرص العمل لأبناء المحافظة، مضيفا أنه تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالبحيرة للمساهمة فى توفير فرص العمل والتدريب وعقد الندوات الخاصة بالتوعية وورش العمل المختلفة للتشجيع والتدريب على اليات العمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى الحفاظ على حقوقهم .
توفير 15398 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمراكز البحيرةالسبت، 19 أكتوبر 2019 04:08 م
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