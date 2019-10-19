توفير 15398 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمراكز البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات بما يسهم فى تحقيق الرواج الاقتصادي وتوفير الاف فرص العمل لأبناء المحافظة، مضيفا أنه تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالبحيرة للمساهمة فى توفير فرص العمل والتدريب وعقد الندوات الخاصة بالتوعية وورش العمل المختلفة للتشجيع والتدريب على اليات العمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى الحفاظ على حقوقهم .

من جانبه أكد السيد الخطيب مدير القوى العاملة بالبحيرة ، أنه تم توفير 15398 فرصة عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص بالمحافظة، وكذا تشغيل عدد 6 ورش بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى فى مجالات التفصيل والخياطة وصيانة اجهزة المحمول والتطريز الآلي وصيانة حاسب آلى والتبريد والتكييف وصيانة الاجهزة المنزلية وانشاء معمل لغات .

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من الندوات الارشادية والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بقطاع البترول وبشركات ومصانع المحافظة وتسجيل أكثر من 80 ألف عامل فى حملة حماية لتسجيل العمالة الغير منتظمة