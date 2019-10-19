"تعليم الإسماعيلية" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة لوجستى المعدات

ومن جانبه قال المهندس محمد مهني مديرعام التعليم الفنى، أنه تم الإعلان عن المسابقة و اشترك 5296 طالب وطالبة من التعليم الفني في محافظات مصر وعدد المشروعات 2144 مشروع وكان نصيب محافظة الإسماعيلية حوالي 300 مشروع في التصفيات الأولية نجح من الاسماعيلية 28 مشروع و في التصفيات الربع نهائية نجح من المحافظة 3 مشروعات، وفي النصف النهائي بمركز الإبداع ببرج العرب بالإسكندرية تم تصعيد مشروع فليكس كونتينر للاشتراك بالمسابقة النهائية ومشروع السمسمية و كولمانكو للاشتراك بالمعرض الخاص بالمسابقة، وفي النهائي حصل مشروع فليكس كونتينرعلى المركز الأول في المسابقة وحصل أيضا على المركز الأول في تصويت الجمهور كأفضل مشروع.

وأضاف مدير التعليم الفني، أنه من خلال جلسات الابتكار وريادة الأعمال بالمدرسة تقدم الطالبان عبد الرحمن وعمر بمشروع للإشتراك في مسابقة فني مبتكر و تم ملئ استمارة الاشتراك في المسابقة وبدأ العمل على المشروع.

المشروع عبارة عن حاوية متعددة الاستخدام تجمع بين مميزات 3 أنواع من الحاويات وهي: "الحاوية الجافة – الحاوية مفتوحة السقف – الحاوية مفتوحة السقف والأجناب، والحاوية المقدمة في المشروع يمكن تحويلها من جافة إلي حاوية مفتوحة السقف و حاوية مفتوحة السقف والأجناب من خلال نظام تحكم هيدروليكي مما يوفر في الأموال لشركات الشحن و يوفر في أماكن التخزين في ساحات التخزين وأتت الفكرة للطلاب من خلال دراستهم في تخصص اللوجيستيات في مدرسة المعدات الثقيلة، فى المرحلة الأولي نجح 450 علي مستوي المسابقه من الإسماعيلية 28 مشروع ، وفى المرحلة الثانية تم تصعيد 43 مشروع من الإسماعيلية.