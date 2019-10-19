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"تعليم الإسماعيلية" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة لوجستى المعدات

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:39 م
"تعليم الإسماعيلية" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة لوجستى المعدات الفريق الفائز بالمركز الأول
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي مديرمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن تعليم الإسماعيلية حصل على المراكز الأولي علي مستوى الجمهورية في المسابقات المختلفة سواء علي مستوى التعليم العام أوالتعليم الفنى ، حيث حصل فريق "فليكس كونتينر" ومشروع حاوية متعددة الإستخدام على المراكز الاولى، والذي يضم الطالبان عبد الرحمن محمد عبد السلام وعمرمحمود رمضان بمدرسة المعدات الثقيلة بالإسماعيلية تخصص لوجستي تحت إشراف حسن فايز عبد الحكيم مسئول الإبتكاروريادة الأعمال  على المركز الأول في مسابقة "  فني   مبتكر " وهي منحه امريكيهwis 1 و جائزة قدرها 25 الف جنيه بالاضافه إلي الأشراف علي تنفيذ المشروع من أكاديمية البحث العلمى.

وشارك في المسابقة خمسة آلاف وتسعه وأربعون مشروع أو فكره مشروع  من جميع المحافظات تم إختيار خمسة وعشرون فقط منها ثلاث مشروعات من الإسماعيليه اثنان من المجال الصناعي وهما تصنيع آلات " السمسمية " من المدرسة الزخرفيه والمشرف علي المشروع وعصمت زيدان وسعاد عبد القادر وتصنيع  مبرد للمياه " كولمنكو" من مدرسة ابو صوير والمشرف وأحمد محمود ومن المجال اللوجستي تصنيع " حاوية " متعددة الأغراض من مدرسة المعدات  المشرف حسن فايز وهي مسابقة تقام الموسم الثانى

ومن جانبه قال المهندس محمد مهني مديرعام التعليم الفنى، أنه تم الإعلان عن المسابقة و اشترك  5296 طالب وطالبة من التعليم الفني في محافظات مصر وعدد المشروعات 2144 مشروع وكان نصيب محافظة الإسماعيلية حوالي 300 مشروع في التصفيات الأولية نجح من الاسماعيلية 28 مشروع و في التصفيات الربع نهائية نجح من المحافظة 3 مشروعات، وفي النصف النهائي بمركز الإبداع ببرج العرب بالإسكندرية تم تصعيد مشروع فليكس كونتينر للاشتراك بالمسابقة النهائية ومشروع السمسمية و كولمانكو للاشتراك بالمعرض الخاص بالمسابقة، وفي النهائي حصل مشروع فليكس كونتينرعلى المركز الأول في المسابقة وحصل أيضا على المركز الأول في تصويت الجمهور كأفضل مشروع.

وأضاف مدير التعليم الفني، أنه من خلال جلسات الابتكار وريادة الأعمال بالمدرسة تقدم الطالبان عبد الرحمن وعمر بمشروع للإشتراك في مسابقة فني مبتكر و تم ملئ استمارة الاشتراك في المسابقة وبدأ العمل على المشروع.

المشروع عبارة عن حاوية متعددة الاستخدام تجمع بين مميزات 3 أنواع من الحاويات وهي: "الحاوية الجافة – الحاوية مفتوحة السقف – الحاوية مفتوحة السقف والأجناب، والحاوية المقدمة في المشروع يمكن تحويلها من جافة إلي حاوية مفتوحة السقف و حاوية مفتوحة السقف والأجناب من خلال نظام تحكم هيدروليكي مما يوفر في الأموال لشركات الشحن و يوفر في أماكن التخزين في ساحات التخزين وأتت الفكرة للطلاب من خلال دراستهم في تخصص اللوجيستيات في مدرسة المعدات الثقيلة، فى المرحلة الأولي نجح 450 علي مستوي المسابقه من الإسماعيلية  28 مشروع ، وفى المرحلة الثانية تم تصعيد 43 مشروع من الإسماعيلية.

 

 

 


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